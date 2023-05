Inzaghi post Fiorentina-Inter: Volevamo la Coppa Italia, ora la Champions

L'Inter conquista la nona Coppa Italia della sua storia contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La squadra di Inzaghi ha saputo reagire al gol realizzato in apertura da Nico Gonzalez rimontando con la doppietta del suo connazionale Lautaro Martinez (che inoltre ha raggiunto 101 gol in nerazzurro) per poi difendere il risultato fino alla fine del match. Al termine della sfida il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "Sono contento, abbiamo vinto una Coppa che volevamo. Volevamo confermare il trionfo dello scorso anno, abbiamo giocato contro una squadra di valore che ci ha impensierito tantissimo".