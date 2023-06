Marotta, City-Inter: "Budget differenti ma non vince sempre chi più spende"

"L’Inter ha una storia di successi, è la sesta finale, arrivare qui non è facile ma deve essere uno degli obiettivi fissi dell’inter. L’ambizione non deve essere confusa con l’arroganza ma nello sport bisogna essere ambiziosi, bisogna sempre alzare l’asticella e quest’asticella ci ha portato qua". Lo ha dichiarato Beppe Marotta ai microfoni di Sky prima della finale di Champions League tra Inter e Manchester City .

Marotta prima della finale di Champions

Il dirigente dell'Inter ha poi aggiunto: "I tifosi sono la componente indispensabile, sono un vero patrimonio che accompagna i protagonisti, ovvero i giocatori. Qui a Istanbul sono tanti e lo sono anche a San Siro, il popolo interista è vicino alla squadra". Infine, Marotta ha concluso: "Il rapporto con i dirigenti del City è ottimo. Devo dire che va fatta di ogni necessità virtù, tutta l’area tecnica dell'Inter ha allestito questa rosa e l’allenatore ha fatto un grande cammino oltre ad essere ancora in grande crescita. Tutto questo ci ha portato ad essere protagonisti qui contro una corazzata, se pensiamo ai soldi che hanno speso non c’è paragone. Ma nello sport non sempre vince chi spende di più, noi vogliamo giocarcela fino in fondo con grandissima motivazione".