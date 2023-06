Champions City-Inter, l'opinione di Bonolis: "Abbiamo già vinto"

Paolo Bonolis si sbilancia poco prima del calcio d'inizio della finale di Champions League . Lo storico conduttore televisivo e noto tifoso interista, ad Istanbul per la sfida tra il Manchester City e l' Inter , ha voluto dare un suo pronostico sull'esito finale del match. Sebbene l'avversario sia decisamente temibile, Bonolis non ne ha voluto sapere di essere scaramantico ed ha dichiarato: "Sarà una bella partita, giocheremo con grande serenità con i giocatori concentrati verso lo stesso obiettivo. Secondo me abbiamo già vinto".

City-Inter, Bonolis su Haaland, Acerbi e Inzaghi

Il conduttore televisivo, dopo il pronostico decisamente opposto a quello di Bale, ha successivamente proseguito: "Ho molto entusiasmo, non sono stato in grado di andare a Madrid nel 2010 per la laurea di mia figlia. Ora sono qui, è la prima volta per me" per poi concludere parlando dei possibili protagonisti: "Haaland fa paura, ma non solo lui. La squadra è la più forte degli ultimi anni, però noi siamo qui e faremo la nostra linea Maginot. Acerbi non avrà paura di un giovane qualsiasi, Inzaghi sa quello che deve fare".