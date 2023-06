Inter, missione seconda stella: cosa chiede il club nerazzurro a Inzaghi

MILANO - La delusione per l’epilogo della finale di Champions a Istanbul rimarrà nella testa per chissà quanti giorni, ma - che l’Inter vincesse il trofeo o meno -, l’obiettivo per la stagione ventura era, ed è, già ben chiaro da tempo in tutti i protagonisti del mondo nerazzurro, Simone Inzaghi in primis: lo scudetto, la seconda stella. Quanto accaduto negli ultimi due campionati, se vogliamo, ha lasciato ancor più l’amaro in bocca in casa interista rispetto all’impresa sfiorata all’Ataturk, figlia di un sogno sfiorato, non certo programmato a inizio annata. L’Inter, proprio per il percorso effettuato in Europa, ha dimostrato di avere una rosa top, un organico che in Serie A doveva fare oggettivamente di più. Ad Appiano, e forse ancor di più in Viale della Liberazione, sono convinti di aver gettato al vento lo scudetto 2021-22, scivolato a Milanello più per colpe proprie che meriti dei rossoneri; così come il terzo posto dell’ultima annata non ha soddisfatto nessuno, se non per l’importante qualificazione alla Champions 2023-24. Certo, il Napoli ha tenuto un ritmo probabilmente impareggiabile, ma la squadra che ha messo in crisi il fortissimo City doveva e poteva terminare il campionato con un distacco inferiore dalla squadra di Luciano Spalletti rispetto ai 18 punti accumulati sul traguardo (figli soprattutto delle 12 sconfitte collezionate in 38 giornate), cercando di rimanere in lizza per lo scudetto almeno fino a marzo. Le coppe vinte e la cavalcata europea hanno attenuato i sentimenti contrastanti per il cammino in Italia, ma l’Inter che ripartirà intorno al 10 luglio ha un obiettivo ben fissato all’orizzonte: tornare a vincere il campionato.