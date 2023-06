"Lautaro è il pupazzo di Agustina: l'Inter, il matrimonio e Wanda Nara..."

L'Inter, Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo

Durante Mitre Live, il giornalista avrebbe affermato: "La storia di Lautaro e Agustina Gandolfo inizia quando Wanda Nara li presenta", poi avrebbe aggiunto che sarebbe la wag a dire a Martinez con chi uscire, gli avrebbe perfino fatto cambiare i suoi agenti. Secondo Antolin, la moglie di Laurato avrebbe molta influenza nella vita professionale di Lautaro, tanto da partecipare alle riunioni con gli agenti prestando anche attenzione alla dieta che segue: "Più che altro per lei l'Inter non era troppo, credeva di dover lasciare il club e lo fece litigare con i suoi agenti di allora. Lui cambiò le sue abitudini alimentari, lei lo gestiva come voleva".