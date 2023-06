Inter, Zhang e la battaglia legale con China Construction Bank: la situazione

Mentre in Cina la famiglia Zhang inizia a lasciarsi alle spalle alcuni dei problemi nati con la Pandemia e sorride per i risultati ottenuti dal marchio Suning.com, risultato al primo posto della classifica delle 100 migliori catene di negozi del 2022; Steven, presidente dell’Inter, continua le proprie battaglie legali per la causa sui 300 milioni non pagati nei confronti di China Construction Bank. Nei mesi scorsi i creditori avevano aperto un contenzioso negli Stati Uniti per cercare di ottenere informazioni dalle maggiori istituzioni finanziarie occidentali sui rapporti tra Zhang e l’Inter.



Zhang e la China Construction Bank: la situazione Secondo quanto raccolto da “Calcio e Finanza”, la Corte del Tribunale del distretto sud di New York ha respinto il ricorso presentato da Zhang e dai suoi legali di rifiutare la richiesta di accesso alla documentazione richiesta dalla China Construction Bank. Nella sentenza, la Corte evidenzia che «l’istanza degli intervenienti (Zhang e Suning, ndr) di annullare del tutto le citazioni in giudizio è infondata», aggiungendo però di essere concorde con gli stessi «intervenienti che le citazioni in giudizio sono eccessive». L’elenco definitivo dei documenti da consegnare - non dovrebbero esserci però quelli sulle trattative intorno all’Inter e tutta la documentazione legata alle operazione di finanziamento per il club nerazzurro - è stato reso noto alle parti in una videoconferenza e dovrebbe essere reso pubblico nelle prossime settimane. La richiesta di accesso agli atti è portata avanti dai creditori per utilizzare i documenti nelle altre cause che stanno portando avanti fra Milano e Hong Kong. A questo proposito, sempre secondo i documenti in mano a “C&F”, sono state fissate tre udienze.



Zhang a Milano: fissate due udienze La prima, il 10 luglio a Hong Kong riguarderà quello che viene chiamato “esame del debitore”, ovvero Zhang sarà «interrogato per chiedergli se ha debiti, quanti debiti gli sono dovuti e quali altri beni o mezzi ha per soddisfare la sentenza» con cui è stato obbligato a ripagare gli oltre 300 milioni di debiti. Il 12 luglio sarà il turno del Tribunale di Milano che ha fissato per quella data la prima udienza dopo la richiesta degli istituti bancari cinesi di procedere con l’azione esecutiva della sentenza anche in Italia. Infine, il 12 settembre, sempre a Milano, seconda udienza per la causa depositata in sede civile che richiede l’annullamento del verbale del cda dell’Inter con il quale si stabilisce che Zhang non riceve compensi per il suo incarico di presidente.

