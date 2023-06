Inter, Zhang a Napoli: fame di mercato o di pizza? Cuori e baci social

Steven Zhang sarà pure il presidente dell' Inter ma non c'è appartenenza a un club che tenga di fronte a una passione universale: quella per il buon cibo.

A giudicare dai cuori e dall' emoji con cappello da chef e il bacio per esprimere il concetto di bontà, a corredo delle foto pubblicate su Instagram , Zhang, che ha mangiato in un piatto personalizzato recante il suo nome e cognome, rischia di aver spoilerato il possibile vincitore della puntata a cui ha preso parte. Ma c'è pur sempre il voto di Borghese che può "confermare o ribaltare tutto" .

Zhang è stato a Napoli dove ha partecipato al programma di Alessandro Borghese "quattro ristoranti" , declinato nella versione in cui a tavola, per giudicare i prodotti preparati dai ristoratori non ci sono altri ristoratori ma tanti VIP : calciatori, personaggi della tv, cantanti e... presidenti.

Zhang e l'amore per il Made in Italy

Zhang a Napoli, fame di pizza ancor prima di colpi di calciomercato. Una passione quella del popolo cinese per i prodotti Made in Italy, oltre che per il calcio italiano, di cui la pizza è una eccellenza. E Zhang, a quanto pare, non è escluso.