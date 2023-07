Luisito Suarez, l'Architetto ha chiuso il suo nobile studio

Suarez, la Grande Inter e il consiglio di Herrera

Ieri, a 88 anni, ha chiuso il suo nobile studio, l'Architetto. Così lo ribattezzò Alfredo Di Stefano, attribuendogli la laurea magistrale in football. E Laszlo Kubala, un altro degli dei dell'Olimpo, fu il suo oracolo: "Questo ragazzo farà molta strada", disse dopo averlo visto giocare per la prima volta quando Luis Suarez Miramontes aveva soltanto 18 anni. L'immenso ungherese aveva la vista lunga e l'occhio di chi sa vedere se nasce un Genio. A Milano, il Mago HH, maestro anche dell'enfasi, lo presentò a modo suo, sapendo di non mentire: "Suarez ha la velocità di Bicicli, il palleggio di Corso, la forza di Lindskog, il dribbling di Sivori, il tiro di Altafini". E ai compagni della Grande Inter, se si trovavano in difficoltà, Herrera raccomandava sempre: "Quando non sapete che cosa fare, date palla a Suarez". La Grande Inter, mito e leggenda degli anni ruggenti, glorificata dai lanci di 50 metri che Luisito calibrava con la classe di chi era nato per giocare a calcio, come gli altri che cantavano nel coro, solisti sempre, gregari mai, avendo accanto Mario Corso, i calzettoni arrotolati alle caviglie, le foglie morte che dannavano i portieri. Era destino che proprio Luisito, per tre volte poi sulla panchina nerazzurra, da dirigente autografasse proprio lui - e chi altri sennò? - il capolavoro di mercato che portò Ronaldo il Fenomeno all'Inter.

Suarez, l'essenza stessa del calcio

Per chi non l'ha mai visto giocare, c'è che di dice che Suarez sia stato il il Baggio degli Anni Sessanta, il Maradona ante litteram, il Messi del terzo millennio e chi più ne ha più ne metta, in queste ore in cui tiene banco il gioco dei paragoni per raccontare chi sia stato Suarez alla generazione Z e alla Generazione HTI (Highlights, Tik Tok, Instagram). Più semplicemente, Suarez è stato la sublimazione del Numero 10, la sublimazione del calcio, l'essenza stessa del calcio. Un signore del calcio e un signore nella vita, per chi ha avuto la fortuna di incontrarlo e di conoscerlo, quando giocava e quando non ha più giocato. Innamorato dell'Inter e dell'Italia, grato alla Samp nelle cui fila ha chiuso la carriera agonistica, prima di allenare il Genoa, il Cagliari, la Spal, il Como, il suo Deportivo, l'Under 21 spagnola campione d'Europa nell'86, la Spagna, l'Albacete e, come detto, per tre volte la sua Inter, quando non era più la Grande: nel '74, nel '92 e nel '95, sempre pronto a rispondere alla chiamata della Beneamata se questa era in difficoltà. Parafrasando Salvador Dalì, nel suo ramo un altro meraviglioso Genio spagnolo, in morte dell'Architetto del calcio si può dire: "Non aver paura della perfezione: l'hai raggiunta". Forse è per questo che, inchinandoti a Luisito, ti pervade la malinconia: di Architetti così, dopo di lui, non ce ne sono stati più.