Lukaku, guerra di nervi Inter-Chelsea: giornate di fuoco

MILANO - Il Chelsea ha “congelato” il ritorno di Romelu Lukaku a Cobham fi no al 17 luglio. In teoria la “rimpatriata” si sarebbe dovuta consumare oggi, invece il belga dovrebbe - il condizionale è quanto mai d’obbligo - tornare in tempo per prendere l’aereo per gli Stati Uniti, dove i Blues giocheranno due giorni dopo la prima amichevole della tournée estiva.

In questi giorni verrà pure deciso quale atteggiamento tenere nei confronti del separato in casa, ovvero se esentarlo dal viaggio negli States oppure se integrarlo a tutti gli effetti in gruppo. La speranza, neanche tanto celata, da parte dei dirigenti di Stamford Bridge è che arrivi dall’Inter un’offerta che, tra prestito oneroso, obbligo di riscatto e bonus arrivi a 45 milioni complessivi, onde evitare - o quasi azzerare - una minusvalenza. L’Inter, che è partita nella rincorsa da 25, difficilmente andrà oltre ai 35 perché conta sul patto stretto con il giocatore (che ha già detto sì a un quadriennale da 8,5 milioni a stagione e ha più volte rifiutato le offerte monstre dell’Al-Ittihad). In questa fase siamo alla guerra di nervi e in mezzo a questo tira e molla c’è pure Simone Inzaghi che oggi parlerà davanti a un plotoncino di giornalisti per presentare la stagione dopo che personalmente si è speso con i dirigenti spiegando (semmai ce ne fosse bisogno) quanto sia importante Big Rom per dare linfa al “progetto seconda stella”.

Sei milioni per Sommer

L’Inter dà ormai per imminente la chiusura della trattativa con il Manchester United per André Onana (vanno limati solo gli ultimi dettagli) e - per il principio dei vasi comunicanti - questo avvicinerà ancora di più Yann Sommer al mondo nerazzurro. Con il Bayern c’è un gentlemen’s agreement che prevede di versare 6 milioni per il cartellino e i club hanno già posto le basi per l’aff are che - visti i tempi - dovrebbe arrivare a conclusione all’inizio della prossima settimana. Più complicata la trattativa con lo Shakhtar Donetsk per Trubin: qualora gli ucraini continuassero a sparare altissimo per un portiere che andrà in scadenza nel 2024 (lo Shakhtar valuta il cartellino 35 milioni, l’Inter 10 con percentuale sulla rivendita) i nerazzurri potrebbero ritirarsi dalla corsa e prendere Trubin a scadenza. In questo caso il piano B porta a Emil Audero, già offerto da Tullio Tinti e in uscita dalla Samp.