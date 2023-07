Marotta: Istanbul apice Inter. Soldi arabi servono per il futuro

La stagione dell'Inter è ufficialmente iniziata. I nerazzurri, dopo aver concluso la scorsa stagione con la finale di Champions League persa contro il Manchester City, vogliono ripartire subito per tornare protagonisti in Italia e in Europa. Prima della conferenza stampa del tecnico Simone Inzaghi ai microfoni si è presentato l'amministratore delegato Beppe Marotta: "È passato circa un mese dal termine della stagione scorsa che ha visto il calcio italiano tornare protagonista in Europa come in passato. Ci sono però attuali difficoltà come nelle strutture, gli stadi, e i centri dei settori giovanili che rappresentano un aspetto lacunoso per uno degli strumenti dedicati ai talenti. I capitali dell'Arabia Saudita sono arrivati in Europa e possono indebolire il nostro calcio, ma al tempo stesso posso garantire entrate per le società".