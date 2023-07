Lautaro, solo Inter: ora punta Vieri e Icardi, ma anche Dybala e Muriel

Lautaro Martinez non è mai stato così al centro dell’ Inter . Il club nerazzurro ha scelto la sua immagine come lancio della nuova maglia con il main sponsor Paramount.

Ennesima dimostrazione della sua importanza al via della stagione che lo vedrà con la fascia da capitano al braccio dopo le partenze di Brozovic e Handanovic, che lo superavano come anzianità. A cinque anni dal suo arrivo all’Inter, nell’estate 2018 da 21enne promessa del Racing segnalato da Diego Milito e Javier Zanetti, Lautaro sta completando la sua scalata. Prima apprendista di Mauro Icardi, che lo ha introdotto all’Inter da connazionale nella fase in cui era ancora leader nerazzurro sul campo. Poi spalla sempre più protagonista di Lukaku. Infine colonna dell’attacco approfittando del momentaneo trasloco annuale del belga al Chelsea. Big Rom è tornato subito, ma nel frattempo le gerarchie si erano modificate. Complice anche l’annata travagliata di Lukaku, è stato Lautaro a trainare il reparto offensivo nell’arco temporale più consistente della scorsa annata.

Lautaro al centro del progetto Inter

Ci sono anche altri fattori che confermano la centralità dell’argentino. Questa sarà la prima stagione che comincerà da miglior marcatore dell’Inter in Serie A. In precedenza in rosa c’è sempre stato qualcuno più prolifico nelle segnature accumulate nel nostro campionato. Nell’estate 2018 era Icardi, nei due anni successivi Alexis Sanchez (oltre a Perisic nel 2020-21), poi è toccato a Edin Dzeko dal 2021 in avanti. Adesso, con il trasferimento del bosniaco, comanda Lautaro che sta scalando anche un’altra graduatoria, quella dei migliori marcatori stranieri della Serie A in attività. Il numero 10 nerazzurro è a quota 79: davanti, dopo l’addio al calcio di Ibrahimovic e il decollo di Dzeko in direzione Turchia, restano solo Dybala e Muriel. Poi ci sono classifiche tutte interiste da scalare. Con 102 gol uffi ciali in tutte le competizioni, il Campione del Mondo è già all’11° posto dei bomber nerazzurri di tutti i tempi.