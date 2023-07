Sensi, Esposito e Lazaro in tournée con l'Inter per convincere Inzaghi

MILANO - È iniziata ieri, con un charter privato decollato dal Prime di Malpensa verso le 16.15, la tournée dell’ Inter per il Giappone. Il primo a raggiungere lo scalo, per proprio conto seppur con un’auto aziendale, è stato Dario Baccin, l’unico dirigente partito per il Sol Levante.

Viste le impellenti esigente di mercato, Ausilio resterà a Milano sino a giovedì o venerdì. Stesso discorso per Antonello. Entrambi, insieme probabilmente al presidente Zhang, raggiungeranno Tokyo per la seconda amichevole dei nerazzurri, fissata per l’1 agosto contro il Psg (fischio d’inizio previsto per le 12.30 italiane, match trasmesso su Dazn, Sky Sport e NOW TV). Marotta invece non partirà: la sua base sarà quella della sede di Viale della Liberazione, anche per poter partecipare a eventi istituzionali e della Lega Calcio in programma nei prossimi giorni. Il primo test dell’Inter vedrà invece i nerazzurri a Osaka opposti all’Al-Nassr dell’ex Brozovic e di Cristiano Ronaldo (alle 12.30 italiane, sempre live sui soliti canali).

Fuori quattro

Nella lista diramata ieri da Simone Inzaghi figurano in tutto 26 calciatori. Assenti, perché fuori dai piani del tecnico piacentino e in attesa di sistemazione, quattro elementi. Radu, cercato come anticipato dalla Romania dal Bournemouth, dove l’ex Auxerre potrebbe trasferirsi in prestito per un anno. Brazao, che sarà girato, sempre a titolo temporaneo, in una squadra che conceda minutaggio al brasiliano. Agoumè, che ha qualche richiesta in Serie A, ma che preferisce l’opzione estera. E Salcedo, vicino al ritorno al Genoa.