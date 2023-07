Thuram ha due chance per prendersi l'Inter: grande attesa per il francese

MILANO - Due partite per mandare un messaggio e dire a tutti: ehi, sono Marcus Thuram e ci penso io. Ieri alle 11 di Osaka - le 4 di notte in Italia -, l’ Inter è sbarcata in Giappone , dando così il via alla tournée che la vedrà affrontare il 27 luglio l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e l’ex Brozovic (proprio a Osaka) e il primo agosto il Psg di Skriniar . Clima caldo - 30 gradi -, ma gradevole grazie al vento, alle 19 locali la squadra di Inzaghi ha poi svolto il primo allenamento. Fra i giocatori più osannati dai tifosi giapponesi Lautaro Martinez , capitano e sempre più uomo copertina dell’Inter. Curiosità, però, anche per gli altri giocatori, in particolare i nuovi, compreso Thuram jr. Il 25enne attaccante francese è uno degli elementi più attesi di questa pre-season nerazzurra, non fosse altro perché la squadra ha perso in un colpo solo Dzeko e Lukaku e non ha ancora trovato un sostituto per l’attaccante belga fra sondaggi per Balogun , incontri per Morata e ragionamenti su tanti altri attaccanti come Scamacca , Beto o Taremi .

Thuram, fra Dzeko e Lukaku

Sulla carta - e come numero di maglia -, Thuram ha preso il posto dell’esperto centravanti bosniaco: via in scadenza di contratto Dzeko, dentro Thuram a parametro zero. Fisici simili - 193 cm per 84 kg Dzeko, 192 cm per 90 Thuram -, ma giocatori al momento molto differenti. Dzeko, soprattutto in questa fase finale di carriera, grazie alla sua alta qualità tecnica, si è trasformato sempre più in un regista offensivo, una boa capace spalle alla porta di muovere la squadra, andando poi ovviamente a concludere, soprattutto di testa. Thuram, più veloce e verticale, in questo deve sicuramente crescere, anche se nella prima uscita stagionale contro la modesta Pergolettese, anziché cercare come sua abitudine l’affondo in profondità, ha mostrato una certa applicazione ad abbassarsi a centrocampo per fare sponde e aiutare la squadra nella costruzione del gioco. Un’evoluzione in “9” a tutto tondo che Thuram ha cominciato già nella scorsa stagione nel Borussia Mönchengladbach, la prima in cui ha giocato effettivamente da centravanti centrale dopo essersi diviso negli anni precedenti anni fra il ruolo di ala sinistra nel 4-3-3 (o 4-2-3-1) o seconda punta in un attacco a due.

Inter, Thuram vuole convincere Inzaghi

Da attaccante centrale Thuram è sceso in campo in 32 delle 36 gare stagionali del suo club, segnando 16 gol con 7 assist. Per certi versi, anche se la stazza fisica è differente, Thuram nel gioco potrebbe ricordare di più Lukaku, anche se difficilmente il francese proteggerà la palla, avanzando a spallate come "Big Rom". Ma la capacità nel dettare la profondità e disimpegnarsi da prima o seconda punta, potrebbe agevolare la convivenza con Lautaro Martinez che proprio con il belga, più che con Dzeko, si alternava fra movimento a puntare la porta o ad allargarsi per lasciare spazio al compagno di reparto. Thuram e Lautaro contro la Pergolettese si sono dati il cambio, ma in Giappone sicuramente verranno testati in coppia da Inzaghi, anche perché mancando ancora un attaccante, è assai probabile che il 19 agosto a San Siro contro il Monza siano loro due a guidare l'attacco nerazzurro, sempre che il tecnico non si affidi al pupillo Correa o nel frattempo non sia arrivato e si sia già inserito, l'eventuale nuovo acquisto. Ma l'obiettivo di Thuram è quello di convincere Inzaghi a promuoverlo nelle gerarchie: oggi è lui il "9" - di maglia e di fatto - dell'Inter e con l'Al-Nassr e Psg proverà a inviare i primi messaggi: ehi, sono Marcus Thuram e ci penso io.