Inzaghi e gli obiettivi Inter: "Scudetto e confermarci in Champions"

Parola di Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, che dalla tournée in Giappone (precisamente da Osaka), al canale YouTube giapponese SoccerKing ha tracciato un bilancio dell'anno scorso, fissando però anche gli obiettivi per il prossimo.

Inter, Inzaghi tra Scudetto e Champions

Queste le parole del tecnico nerazzurro: "La scorsa è stata un'ottima stagione, abbiamo vinto Coppa Italia e Supercoppa. Abbiamo portato a casa due coppe, come l'anno precedente, ma rispetto alla stagione prima abbiamo avuta una grande crescita a livello europeo, con la finale di Champions League: non capita tutti gli anni di arrivarci. Ad esempio l'Inter non la raggiungeva da 13 anni, e perciò è motivo di grande orgoglio. Sarà ovviamente difficilissimo, ma l'obiettivo è riconfermarsi in Europa, ci proveremo. L'altro grande obiettivo è lo Scudetto: la società lo vuole e stiamo cercando di rafforzarci lavorando al meglio qui in Giappone. Per lo Scudetto c'è speranza. A me piace tanto allenatore, ma chiaramente gli attori principali sono i giocatori. Ho diversi collaboratori, tutti insieme proviamo ad aiutare i calciatori". Intanto la tournée in Giappone va avanti, con diversi calciatori che provano a convincere lo stesso Inzaghi per restare in nerazzurro.