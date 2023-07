Inter, Frattesi a segno: pari contro l'Al Nassr di Ronaldo e Brozovic

OSAKA (Giappone) - Inizia con un pari il tour in terra giapponese per l'Inter che non va oltre l'1-1 contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e dell'ex Marcelo Brozovic, un match dal sapore particolare per il croato che ritrova l'Inter dopo poche settimane dal suo addio. parità tra Inzaghi e Castro con i due tecnici che hanno sperimentato molto a livello di formazione.

Al 20' la prima vera chance della sfida con l'incornata ravvicinata di Talisca respinta alla grande da Filip Stankovic. Al 23' passano gli arabi con una grande palla a scavalcare la difesa nerazzurra da parte di Talisca per Ghareeb che sfugge a Bisseck e realizza l'1-0. La risposta dell'Inter è immediata con Lautaro Martinez che sfiora subito il pari trovando una super deviazione del portiere avversario, poco dopo è invece Correa a divorarsi la chance sciupando da ottima posizione. Passa poco più di un minuto e questa volta è tripla l'occasione per gli uomini di Inzaghi con i due attaccanti argentini e Dumfries che davanti alla porta non riescono a trovare la via del gol. Al 44' arriva l'1-1 con il primo squillo in maglia Inter per il nuovo arrivato Davide Frattesi che di testa gira in rete il pari che manda le due formazioni a riposo.

Inter, nella ripresa spazio a Cuadrado

Nella ripresa Inzaghi cambia volto alla squadra mandando dentro anche i nuovi acquisti Cuadrado e Thuram. Quest'ultimo prova subito l'affondo con una giocata individuale ma non riesce a sfondare, mentre più tardi è Asslani che dal limite accarezza il palo. L'Al Nassr toglie invece Ronaldo e l'ex Brozovic regalando molto nel palleggio. L'Inter ci prova ancora con Lautaro che ci prova di testa su cross dell'esterno colombiano ex Juve spedendo però la sfera oltre la traversa. Il forcing interista prosegue con Sensi prima e ancora il capitano Lautaro poi che spreca un'occasione enorme. Nel finale l'Inter si spinge in avanti per provare a vincerla, rischiando però in contropiede all'80' con l'Al Nassr che va vicinissimo al nuovo vantaggio. Nel finale è l'altro acqusito estivo Thuram e provarci, ma dopo 3' di recupero è 1-1 il risultato finale.