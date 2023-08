Chiara Frattesi porta fortuna a Davide: Psg-Inter al mare e doppio assist

Grande successo per l'Inter nella tournèe in Giappone: sconfitto in rimonta il Paris Saint-Germain per 2-1 grazie ad uno scatenato Davide Frattesi. L'ex Sassuolo, entrato al 55', è stato protagonista del successo nei nerazzurri realizzando i 2 assist per i gol di Esposito (81') e Sensi (83') che hanno regalato il successo alla squadra di Simone Inzaghi.