Pagelle Inter: Cuadrado sfreccia, Barella impreciso, Mkhitaryan bocciato

Frattesi 7.5

Ennesima prestazione convincente del nuovo centrocampista nerazzurro. Contro l’Al-Nassr aveva determinato il risultato finale segnando la rete del pareggio, colpo di testa. Ieri a Tokyo contro il Psg ha invece sfornato due assist al bacio permettono all’Inter di ribaltare il risultato e sconfiggere i campioni di Francia. Quei famosi inserimenti che tanto faranno bene al gioco di Inzaghi, funzionano già alla grande.

Cuadrado 7

Entra subito - e bene - in partita. Suona la carica, strappa e corre, il tutto con una tecnica più che invidiabile. Donnarumma gli nega una rete da applausi. Un pizzicotto colombiano sulla fascia nerazzurra. Sui social i tifosi nerazzurri iniziano ad apprezzare. Intanto Dumfries è avvertito.

Esposito 6.5

Dopo i gol siglati nei primi test estivi al Lugano e alla Pergolettese, ecco quello sicuramente più prestigioso al Paris Saint Germain, con Sebastiano che accarezza la palla per l’1-1 nerazzurro. Ha idee da campioncino, anche se deve ancora trovare la sua strada.

Sensi 6.5

L’uomo che non ti aspetti. Stefano non resterà all’Inter e non tornerà neppure al Monza dato che Palladino ha altre idee per il suo centrocampo. Ma il gol del 2-1 e le giocate col Psg servono ai vice campioni d’Europa per battere i transalpini. E a lui per ricordare a tutti cosa potrebbe essere senza infortuni. Chi risponderà al messaggio?

Stankovic 6,5

Reattivo subito su Asensio. E poi una tranquillità e una personalità che non passano inosservate. Para tutto il parabile, non può evitare l’eurogol di Vitinha. Andrà probabilmente a farsi le ossa lontano da Milano, per poi tornare e restare all’Inter.

Thuram 6

Mostra progressi rispetto alle prime uscite con l’Inter. I suoi strappi e la sua potenza fisica torneranno sicuramente utili ai nerazzurri. E’ invece ancora da affinare, come normale e giusto che sia, l’intesa con Lautaro Martinez.

Inter, Frattesi decisivo: doppio assist nel 2-1 contro il Psg