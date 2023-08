Sommer, papera all'esordio con l'Inter: cosa è successo con il Salisburgo

La squadra di Inzaghi sbaglia il disimpegno dal basso con Barella che regala palla agli austriaci: pessima uscita dall'area di rigore nerazzurra di Sommer che viene scartato abilmente da Konate che mette dentro a porta vuota. Poco prima, l'attaccante ivoriano aveva anche sbagliato un rigore dal dischetto, calciando altissimo sopra la traversa.

Inter, Sommer al posto di Onana

Dopo tante attese, la scorsa settimana è arrivato il via libera per l'acquisto di Sommer dopo la partenza di Onana, destinazione Manchester United. Il Bayern ha così accettato l'offerta di 6 milioni di € (ovvero il valore della clausola rescissoria) da parte dell'Inter, pagabili in due anni, dando il via libera al trasferimento del calciatore in Italia.