Ultima amichevole della pre season per l' Inter di Simone Inzaghi . I nerazzurri hanno affrontato l'Egnatia, vincendo per 4-2 e rimontando due volte da situazione di svantaggio .

Mattatore della gara è stato Lautaro Martinez, con il capitano dell'Inter autore di una doppietta. Ma la sua prestazione ha destato scalpore non tanto per le reti segnate, quanto per le modalità con cui ha conquistato il calcio di rigore.