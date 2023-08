Inzaghi: “Nell’Inter devi sempre avere dubbi. Cosa ho chiesto al club”

MILANO - L' Inter di Simone Inzaghi comincia con il piede giusto la stagione battendo in casa il Monza per 2-0 . Al termine della sfida il tecnico nerazzurro si è presentato ai microfoni per commentare la prestazione della sua squadra: "Abbiamo fatto una gara importante contro un avversario di valore. Ho visto entusiasmo e questo mi piace. Spinti da un pubblico meraviglioso che il 19 agosto ha riempito San Siro . Esordio fatto molto bene, ho tratto spunti molto positivi. Ottima gara di Thuram , ha attaccato la profondità nel momento giusto. I cambi non c'è neanche bisogno di presentarli, i primi quattro. Bisseck è un giovane che sta lavorando molto, è entrato bene".

Inzaghi, le parole su Arnautovic e Pavard

Inzaghi ha proseguito: "Se Arnautovic mi darà problemi nelle scelte? Assolutamente no. Ho ragazzi intelligenti, sanno che le alternative sono importanti in ogni ruolo. Sugli esterni è il gioco più dispendioso, stasera ho cambiato i quinti perchè in panchina ho gente importante che può aiutarci a rialzare la squadra. Nell'Inter devi sempre avere dubbi". Poi un commento sulla situazione di Pavard: "Sono giocatori di altre squadre, non mi va di fare nomi ma in quel ruolo siamo scoperti. Il mercato è in evoluzione, può succedere di tutto. Io ho chiesto 20 giocatori più 3 portieri. Voglio competizione in ogni ruolo e poi aggregheremo 2-3 giovani di assoluto valore. Abbiamo perso 5 giocatori tra i migliori nei loro ruoli in Italia. È in atto un cambiamento ma ho visto l'entusiasmo dei ragazzi in questi 45 giorni".