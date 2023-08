Inzaghi, cinque scommesse per lo scudetto e la seconda stella dell'Inter

MILANO - Cinque scommesse da vincere per trasformare delle incognite, in certezze... scudetto. Per arrivare all’obiettivo della seconda stella, più volte dichiarato dal club forse anche con eccessiva positività considerando le partenze nella rosa che tre mesi fa si giocava la finale di Champions , Simone Inzaghi dovrà essere bravo, con relativa rapidità, a far sue le sfide che la società gli ha lanciato. Alcune le ha gettate sul tavolo lo stesso tecnico, vedi la scelta di puntare sullo svincolato Cuadrado e dare il via libera a Gosens per avere Carlos Augusto ; ma altre Inzaghi le ha... subite.

Inzaghi tra gioco, idee e gol

Tutte le scommesse hanno già giocato col Monza. Sommer non è un "creativo" come Onana, difficile che dai suoi piedi arrivi un lancio di 50 metri per lanciare un attaccante in profondità, ma se lo svizzero si calerà bene nel giro palla nerazzurro, Inzaghi avrà già raccolto un primo successo. Più semplici sembrano le missioni per i due esterni: Cuadrado è stato accolto con diffidenza per il passato juventino e San Siro sabato scorso lo ha fischiato, ma la sua qualità non è in discussione e ha già dimostrato di poter conquistare la fiducia di tutti, oltreché uno spazio importante in squadra. Idem Carlos Augusto, esterno più idoneo al gioco di Inzaghi rispetto al "verticale" Gosens: il brasiliano sa dribblare e costruire, l'incognita è rappresentata dal salto in una big, ma sulle doti non ci sono dubbi.