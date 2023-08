Arnautovic, voglia Inter e richieste Inzaghi: Triplete, obiettivi e Milan

Marko Arnautovic 2.0 all'Inter è tornato in una versione diversa, più matura e con la consapevolezza dei propri mezzi. Errori del passato da dimenticare e la voglia di dimostrare, all'eta di 34 anni, di poter essere decisivo in una big. A Bologna ha fatto bene nel biennio, ma una volta che gli è stata presentata l'occasione di poter tornare in nerazzurro non ci ha pensato due volte.