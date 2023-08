Sanchez vuole mettere in difficoltà Inzaghi: l'Inter e il rebus in attacco

MILANO - Il leone è tornato, ma dovrà rimanere in gabbia per una settimana. Alexis Sanchez dalle 12 di ieri è tornato a essere ufficialmente un giocatore dell’Inter, ma per vederlo in campo bisognerà attendere la terza giornata, quando domenica 3 settembre alle 18 a San Siro i nerazzurri ospiteranno la Fiorentina. Sanchez - contratto per una stagione con ingaggio da 2.8 milioni più bonus, ha scelto il numero 70 -, infatti, nonostante ieri si sia già allenato in gruppo, non dovrebbe partire oggi pomeriggio alle 18 per Cagliari insieme alla squadra.

E’ vero che sta bene, che si è tenuto in forma con allenamenti personalizzati, ma l’Inter non vuole accelerare i tempi e lo farà esordire con una settimana di sedute col gruppo (se andrà in Sardegna, sarà solo per stare con la squadra). Settimana che servirà anche a Simone Inzaghi per capire le reali condizioni di un giocatore che ha già guidato nella stagione ‘21-22 e col quale aveva avuto alcune frizioni - soprattutto “postume” - per il modo in cui lo aveva gestito, principalmente da alternativa a Lautaro e Dzeko (ma pure Correa). Il passato è però stato superato, altrimenti “El Niño Maravilla” non si sarebbe proposto all’Inter e l’Inter non lo avrebbe riaccolto. La situazione è chiara, Sanchez sa quali sono le attuali gerarchie, ma nulla vieta che il campo dica poi un’altra cosa. Anche perché è indiscutibile che oggi l’unica vera certezza dell’attacco nerazzurro sia capitan Lautaro Martinez. Thuram, Arnautovic e lo stesso Sanchez rappresentano tutti delle incognite, chi per il tempo di ambientamento, chi per questioni caratteriali e di resa a grandi livelli, chi per condizioni fisiche. Non partono alla pari, perché il club ha puntato tanto - pure economicamente - sul francese figlio d’arte e perché l’ex tripletista Arnautovic rappresenta quel centravanti fisico che tanto ha reclamato Inzaghi in estate, ma è chiaro che un conto sarebbe stato avere la coppia Lautaro-Lukaku, intoccabile sulla carta, un conto tre giocatori che Inzaghi potrebbe inizialmente ruotare alla ricerca dell’incastro migliore.



Sanchez, il più europeo Di sicuro sarebbe sbagliato definire Sanchez un semplice quarto attaccante. Il cileno torna all'Inter dopo aver disputato la sua miglior annata a livello realizzato dal '16-17: con l'Olympique Marsiglia, fracampionato e coppe, ha segnato 18 gol in 44 gare. "El Niño Maravilla" conosce bene la Serie A, ha frequentato a lungo la Champions, molto più dei suoi due “rivali”. Nella coppa europea più importante il cileno ha giocato 71 partite segnando 16 gol: Arnautovic e Thuram sono entrambi fermi a quota 2 reti. Per non parlare dei gol totali in carriera, fra club e nazionale: Sanchez è a arrivato a 266 reti, Arnautovic a 162 e Thuram a 68. Ovviamente i tre hanno età diverse - anche se cileno e austriaco sono quasi coetanei -, oltre a un numero differente di gare, ma la media reti di Sanchez, una seconda punta pura rispetto agli altri due, rimane migliore: 0.3 reti a partita per il cileno, 0.27 Arnautovic e 0.23 Thuram.



Sanches: "Inter, remare tutti insieme" "Nella mia carriera ho sempre voluto stare in squadre forti e l’Inter è una di quelle - ha raccontato il cileno ai canali social nerazzurri -; ha vinto trofei e vincerà anc ra. Ho già fatto i complimenti ai miei compagni per la finale di Champions e li rinnoverò, hanno fatto tutto bene e spero, remando tutti insieme, di raggiungere gli obiettivi in Champions e vincere ancora scudetti". Sanchez si è definito - "più maturo, a livello personale e di squadra" - e ha parlato dei suoi compagni di reparto: "Il reparto offensivo è un bel mix: Lautaro lo conosco, è un giocatore che fa sempre gol, Thuram e Arnautovic sono diversi da me, più goleador mentre io sono più veloce, da uno contro uno".



