Inter, per Thuram scatta l'ora del gol: è tempo di segnare

MILANO - Lautaro ha già dimostrato di essere in grado di recitare la parte dell’assoluto protagonista dell’attacco interista. Ora tocca agli altri mandare rassicurazioni adeguate. L’argentino ha fatto vedere di non subire il peso dei riflettori al via di questa stagione nella quale le responsabilità sono aumentate.

Ha ereditato la fascia da capitano dopo le partenze di chi lo precedeva nelle gerarchie: Handanovic e Brozovic. Ed è diventato per distacco la stella del reparto avanzato dopo l’uscita dalla rosa nerazzurra di Dzeko e Lukaku. La doppietta alla prima giornata col Monza è la conferma che il numero 10 può riuscire a reggere questo peso. Adesso è a un passo da un traguardo storico. Con i due gol rifilati ai brianzoli, Lautaro è salito a quota 104 reti nelle competizioni ufficiali con la maglia dell’Inter, ad appena due lunghezze da Ermanno Aebi che occupa la 10a posizione di tutti i tempi. Il Campione del Mondo quindi è vicinissimo al sorpasso in questa prestigiosa top ten. Sarebbe appena il secondo nuovo ingresso degli ultimi 20 anni nell’empireo dei bomber nerazzurri dopo quello del connazionale Icardi. Con ottime prospettive di fare altra strada perché Lautaro ha appena compiuto 26 anni.

Solo Lautaro, ora tocca agli altri

Ora devono essere i suoi compagni d’attacco a inviare segnali altrettanto confortanti. In questo momento è proprio questa la principale incognita della formazione di Simone Inzaghi: avere risposte rapide su chi riuscirà a mettersi in scia all’argentino in termini di efficacia realizzativa. Questa sera a Cagliari dovrebbe toccare ancora a Thuram affiancare

Lautaro nell’undici titolare. Inzaghi è orientato a rinnovare la fi ducia al francese nonostante l’ottimo impatto di Arnautovic nella mezzora finale con il Monza. L’austriaco ha subito regalato l’assist per il 2-0 di Lautaro, oltre a esibire altri colpi interessanti, sospinto dall’enorme soddisfazione di avere una seconda chance con la squadra dove aveva

collezionato fugaci presenze 13 anni prima. Per questo c’era aria di ballottaggio, ma Inzaghi conferma ancora Thuram, il

rinforzo offensivo arrivato prima alla Pinetina durante l’estate.