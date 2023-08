Lautaro Martinez come Osimhen e Giroud. Ma senza rigori…

La rete della sicurezza per l’Inter a Cagliari , il gol numero 3 in campionato. Il primo posto nella classifica marcatori per il capitano dei nerazzurri, la vetta della graduatoria della A per i vice campioni d’Europa. È un Lautaro Martinez assolutamente “on fire” quello che trascina la squadra di Simone Inzaghi all’Unipol Domus. L’argentino, dopo aver colpito un palo con un sinistro velenoso a portiere battuto sullo 0-0, non si scompone più di tanto, continua a lottare e trova il sigillo del 2-0 degli ospiti.

Per una prestazione che di fatto ricalca quella contro il Monza della prima giornata di campionato, quando la doppietta del 10 interista aveva messo al tappeto i brianzoli. Martinez risponde così subito a Giroud e Osimhen, eguagliando i 3 centri in due partite, ma con la differenza che l’attaccante dell’Inter non ha calciato nemmeno un penalty (due i rigori trasformati da Giroud, entrambi col Torino, uno dalla punta nigeriana contro il Sassuolo). Insomma nessuno ha segnato più gol su azione, nei primi 180’ del campionato, di Lautaro.

Lautaro Martinez, che numeri

Con l’asso sudamericano che ora raggiunge 105 marcature totali con la maglia dell’Inter, il che significa che ora si trova solo a una lunghezza da Ermanno Aebi e dalla top ten dei goleador interisti di tutti i tempi. E con una stagione appena iniziata e tutta da giocare, non sarebbe impossibile per Lautaro puntare in questa annata ai 123 gol di Vieri e ai 124 di Icardi per diventare così l’ottavo marcatore all time nerazzurro. Ma c’è di più: se prima del Cagliari il bomber di Bahia Blanca aveva segnato, in questo 2023, una marcatura ogni 89 minuti e grazie ai precedenti 16 centri in 24 presenze era il miglior realizzatore europeo per media gol siglati e minuti giocati, ieri è restato perfettamente in scia col suo attuale ruolino di marcia. Sorride quindi il: “Toro”, ma pure Inzaghi e i tifosi dell’Inter. Nel giorno che assicura lo sbarco di Lukaku alla Roma, la LuLa non sembra essere più un rimpianto per i nerazzurri, con la ThuLa che cresce a vista d’occhio.