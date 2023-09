Acerbi, l'ultimo “acquisto” Inter pronto per il derby. Dubbio Cuadrado

Acerbi – seppur con premesse differenti - cercherà quindi di replicare esattamente quanto accaduto nella scorsa stagione, provando a essere pure in questa annata il leader maximo del trittico arretrato nerazzurro. Con Francesco passato dall’essere inviso ai suoi stessi tifosi appena sbarcato a Milano, all’aver messo nel taschino Haaland nella finalissima di Champions League a Istanbul. Impegno, abnegazione e lavoro.

Acerbi si gioca il posto con De Vrij

Oltre al mantra del: “non mollare mai” di chi è grato, anche per vicissitudini che nulla hanno a che fare col calcio, di poter oggi scendere in campo, anche solo per un minuto, su quel verde tanto bramato da bambino. E ora pure in età adulta. Acerbi si giocherà il posto con De Vrij. E anche se un suo impiego dal primo minuto resta complicato, proprio perché sul campo sinora l’olandese si è guadagnato i gradi della titolarità, l’ex Chievo proverà a mettere in difficoltà il suo allenatore, come avvenuto un anno fa. D’altronde da Plzen (dove Acerbi esordì nell’undici di partenza con la maglia dell’Inter) a San Sebastián, città della Real Sociedad dove plausibilmente potrebbe essere schierato sin da subito da Inzaghi, c’è un grande percorso personale e di squadra. Sempre che la decisione di puntare su di lui non venga anticipata a questo sabato. Difficile, come già spiegato, proprio perché De Vrij ha convinto tutti nelle prime tre di A.

Inter, gli altri rientri

E a proposito dell’Oranje, lui e Dumfries, così come Asllani, sono tornati questa mattina in Italia dopo le gare disputate con Olanda e Albania. Oggi i tre saranno ad Appiano Gentile e dopo aver parlato con lo staff nerazzurro verrà deciso quale sarà il loro allenamento: sin da subito col gruppo o un differenziato. Domani riecco Agoumè, mercoledì gli italiani e tutti gli altri europei. Gli ultimi a varcare i cancelli del centro sportivo nerazzurro, giovedì, saranno Lautaro e Sanchez mentre l’Inter coltiva la speranza che Cuadrado, vittima di un problema muscolare nel primo tempo della gara con il Venezuela, possa rientrare prima alla base anziché andare in Cile da “spettatore”.