Handanovic torna all’Inter e lascia il calcio: nuovo ruolo in società

L'addio di Handanovic all'Inter potrebbe durare meno del previsto. Il portiere sloveno, stando a Sky Sport, avrebbe deciso di ritirarsi dal calcio giocato e accettare un ruolo nella dirigenza nerazzurra , probabilmente un incarico istituzionale. Ancora non c'è nulla di definito e le parti sono in contatto per discutere i dettagli.

Intanto l'ex capitano e numero uno sarà presente con Materazzi alla riunione con la curva in vista del derby contro il Milan. Un faccia a faccia per caricare l'ambiente, in un match che in questa stagione potrebbe rivelarsi decisivo anche per lo scudetto.

Inter, nuovo ruolo per Handanovic

Dopo la separazione con l'Inter, Handanovic non ha ricevuto proposte allettanti per vestire un'altra maglia e mettersi ancora in gioco a 39 anni. Situazione che avrebbe portato il portiere ad appendere i guanti e gli scarpini al chiodo. Lo sloveno ha fatto la storia recente del club con 380 presenze, superando anche Zenga ed entrando nella top 10 della storia della società.

Ha guidato la squadra anche da capitano, dopo la promozione nel 2019 in seguito al caos Icardi. Lo ha fatto con personalità, salvando spesso il risultato e contribuendo ai successi. Con i nerazzurri ha vinto 5 trofei: lo scudetto con Antonio Conte e le 4 coppe sotto la guida di Simone Inzaghi. Con l'arrivo di Onana nel 2022 ha passato il testimone della titolarità. Un primo passo verso la decisione che lo avrebbe portato a salutare il calcio da giocatore. La sua fede e riconoscenza verso l'Inter sono evidenti e avrebbero convinto la dirigenza a ripuntare su di lui.