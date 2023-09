Thuram, momento d’oro all’Inter: ora vuole sentirsi come Ronaldo

Testa al derby

D’altronde in questi giorni qualche frecciatina a Maignan e agli altri connazionali nel ritiro della selezione transalpina c’è stata, per una normale prassi tra colleghi rivali che però dimostra la voglia di incidere dell’attaccante ex Borussia Mönchengladbach con la maglia dell’Inter. E già, perché Marcus quella casacca l’ha voluta fortemente, come gli alti vertici nerazzurri, oltre ad Inzaghi, hanno voluto fortemente lui, seducendolo questa estate con un ingaggio generoso e la promessa di essere un giocatore importante per i vice campioni d’Europa. Particolari che chiaramente hanno fatto la differenza. Con Thuram che ha quindi sposato il progetto interista, dando letteralmente il due di picche al Psg e proprio al Milan.

Ergo, il figlio d’arte, che avrebbe potuto giocare la sua prima stracittadina milanese a ranghi invertiti, proverà adesso a emulare l’idolo Ronaldo (il fenomeno brasiliano) che spesso e volentieri aveva segnato al Milan (e che tra l’altro, una volta rientrato in Italia, sigló una rete anche all’Inter). D’altronde Thuram è il solo nuovo acquisto dell’Inter - dei giocatori di movimento - che si è preso immediatamente la titolarità nell’undici iniziale di Inzaghi. Per un’investitura preventiva che sul verde sta dando già ottimi frutti, dato che l’affiatamento con Lautaro Martinez è esponenzialmente cresciuto dai primi impegni non ufficiali a quelli “che contano” di fine agosto e inizio settembre. Da quando insomma la ThuLa ha incominciato ad insinuarsi nelle menti dei sostenitori nerazzurri offuscando, almeno in parte, quella LuLa che tante soddisfazioni - specie nei derby - aveva regalato al mondo interista.

Solo Sanchez in ritardo

Lautaro Martínez ha lavorato ieri in gruppo. Zero dubbi sulla presenza del capitano nel derby, a differenza di Cuadrado, che ha invece sostenuto un personalizzato. Non si esclude che oggi possa lavorare con i compagni di squadra, col colombiano che al massimo siederà in panchina contro il Milan, mentre Alexis Sanchez, rientrato in ritardo in Italia a causa di alcuni contrattempi logistici, non ha fatto in tempo a lavorare con gli altri nerazzurri nella seduta pomeridiana diretta da Simone Inzaghi. Lo farà certamente quest’oggi.