“Lukaku e Brozovic furiosi, si dicevano di tutto. E Conte: Bravi, litigate!”

Borja Valero, ex centrocampista dell'Inter, ha raccontato un aneddoto davvero particolare riguardo a un derby del 2020 contro il Milan. Nerazzurri e rossoneri si affrontano, da prime in classifica, nel quarto turno di Serie A e l'ex calciatore ha voluto svelare, in un intervento a Dazn, un retroscena molto curioso di una sfida di qualche anno fa tra le due squadre milanesi.