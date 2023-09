Inter-Milan: a San Siro derby show senza Ibra e Lukaku

MILANO - Settantacinquemila presenti, duecento territori collegati nel mondo, una coreografia a 360° e tantissimi vip in tribuna. È un derby show, quello che va in scena a San Siro. Derby che, per la prima volta dal 2019 non vedrà protagonisti né Zlatan Ibrahimovic, né Romelu Lukaku. Un tempo nei pressi della Curva Sud, era stato dipinto un murale per immortalare l’iconico testa a testa tra i due. È stato cancellato (anche) dalla storia. Milano ha voltato pagina: le icone delle tifoserie oggi sono Lautaro Martinez, alla prima stagione con la fascia da capitano stretta all’avambraccio, e Rafa Leao che ha scelto la maglia numero 10 e che, senza Ibra, è uscito dal guscio.