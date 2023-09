Cuadrado ancora out: niente Champions con l'Inter per l'ex Juve

Dopo il derby dominato e vinto per 5-1 contro il Milan , l' Inter di Simone Inzaghi si appresta a ripartire subito in Champions League nella prima sfida della fase a gironi. Il primo avversario dei nerazzurri sarà la Real Sociedad , che nell'ultima partita disputata in Liga ha messo in difficoltà il Real Madrid .

Inter, Cuadrado out contro la Real Sociedad

Il tecnico dell'Inter avrà a disposizione quasi tutto il gruppo per l'impegno europeo in programma domani sera a San Sebastian. Simone Inzaghi dovrà però rinunciare ancora una volta a Juan Cuadrado, che è ancora alle prese con l'infiammazione al tendine e dunque non partirà per la Spagna. Si tratta della seconda partita consecutiva che salta il colombiano ex Juventus, che contro i rossoneri di Pioli è rimasto in panchina per tutta la durata del match. Cuadrado, dunque, rimarrà ad Appiano per lavorare e cercare di mettersi a disposizione del gruppo il prima possibile.