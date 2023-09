Thuram-Lautaro, Inter-Milan e l'ammissione: "Non l'ho fatto apposta"

Un modo per dare seguito alla festa post derby, con quel 5 a 1 da record inflitto al Milan poche ore prima, e proprio dei rossoneri ne è nato un siparietto particolare proprio tra i due protagonisti, la nuova ThuLa.

Lautaro-Thuram e il siparietto post Milan

In pullman verso la Nike per Lautaro, Thuram e qualche giocatrice dell'Inter Women (Pandini, Simonetti e Pavan) è stata l'occasione per parlare della partita contro il Milan. L'argentino ha chiesto: "Avete visto che gol ha fatto Marcus?" e pronta la risposta di una delle ragazze: "Mamma mia sei proprio forte".

Thuram non ha perso tempo e riguardo alla prodezza segnata al compagno di Nazionale Maignan ha sottolineato (sorridendo): "Non l'ho fatto apposta". L'aria post derby e l'entusiasmo non sono ancora scemati, in attesa dell'esordio in Champions contro la Real Sociedad. Un siparietto che l'Inter ha pubblicato sui propri canali social.