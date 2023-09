Inzaghi: “Thuram? Stiamo giocando tanto, ha sofferto tutta l’Inter”

Al termine della gara, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi commenta così la gara: "Avevo previsto che affrontavamo un avversario di valore in un campo difficile. Siamo stati bravi perchè la prima ora abbiamo giocato male e sofferto, siamo stati bravi a pareggiare, anzi volevamo vincere nel finale. E' l'esordio, ci prendiamo questo punto contro una ottima squadra". Le scelte nell'11 con Thuram in panchina vengono spiegate così da Inzaghi: "Avevo tanti giocatori rientranti dalle nazionali e arrivavamo da una partita difficile come il derby. Parlare dopo è facile ovviamente, ma ho cambiato perchè c'è bisogno di tutti e farò sempre così. I ragazzi stanno giocando tanto, c'erano alcuni che erano stanchi per le nazionali".

Inzaghi: "Il derby ci ha portato via energie"

Prosegue l'analisi del tecnico dell'Inter: "Nel primo tempo ha sofferto tutta l'Inter, siamo stati bravi a rimanere aggrappati anche grazie al nostro portiere. Hanno fatto tutti molto bene,poi avere Lautaro fa sempre comodo, ho una rosa che devo cerare di sfruttare al meglio. Abbiamo visto in queste partite come il derby e in queste partite di Champions che si possono avere dei problemi, bravi nel superarli, ma dobbiamo fare valutazioni attente". Inzaghi conclude: "Ho bisogno di tutti, avrei fatto anche altri cambi. Ho optato per solo quattro cambi, ma giocando ogni 48 o 72 ore e dopo un derby che porta via tante energie volevo cambiare anche di più, però qualcuno non era al meglio. Bravi i ragazzi a rimanere attaccati ad una partita difficilissima".