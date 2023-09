Pagelle Real Sociedad-Inter: Bastoni e Arnautovic flop, Sommer decisivo

Sommer 7.5 Attento su Kubo e Mendez, è miracoloso sul colpo di testa ravvicinato di Oyarzabal a inizio ripresa che tiene in piedi i suoi. Il punto è soprattutto suo.

Bastoni 4 In vacanza per 45’: la palla persa sull’1-0 è solo l’apice di una totale distrazione. Dimarco (10’ st) 6.5 Meglio del compagno.

Asllani 5 Non è Calhanoglu e si vede, ma pensare che sia lui il colpevole del primo tempo, sarebbe un errore. Frattesi (10’ st) 6.5 Due-tre imbucate interessanti, anche da mediano, e il tiro sporco che porta all’1-1.

Barella 5.5 Per un un’ora è svagato. Dopo il rosso, che giustamente gli viene tolto, migliora e finisce in crescendo.

Carlos Augusto 6.5 Debutto in Champions, non sfigura su Kubo e spinge nel finale.

Arnautovic 4 Prestazione a dir poco insufficiente, per non usare termini peggiori. Molle, caracolla per il campo senza la giusta dose di cattiveria. Thuram (10’ st) 6.5 Ha una chance importante al 28’, ma scivola. Segna al 34’, ma era fuorigioco a inizio azione di Carlos Augusto. Porta comunque una scossa.

Martinez 6.5 Assente per 88’, poco cercato, sbaglia tanto, ma si fa trovare al posto giusto, al momento giusto.

All. Inzaghi 6 Inter spaesatA e distratta - colpa più dei singoli che suoi -, ma con i cambi la raddrizza e il pari è oro.

ARBITRO Oliver 6.5 Fischia poco, da metro inglese. Il Var lo richiama dopo l’espulsione di Barella a e giustamente cambia idea: l’azzurro non scalcia Mendez, di certo non da meritare il rosso.