Arnautovic, così no! Serve un’altra testa: l’esempio Inter è Frattesi

Cip da resettare

L’austriaco, tornato all’Inter dopo dodici anni con il pesante ruolo di erede di Lukaku - o Dzeko, scegliete voi -, sembrava alla lunga destinato a ritagliarsi un posto al fianco di Lautaro, considerando anche le difficoltà estive di Thuram. Il francese, però, una volta cominciate le gare ufficiali ha cambiato passo ed è diventato in fretta un titolarissimo. Inzaghi, per non sfiancarlo, ha scelto Arnautovic in Spagna, ma l’ex Bologna, che non giocava in Champions dalla stagione ’10-11 (con il Werder Brema), ha fallito l’occasione. In tanti hanno sbagliato partita, inutile stare a elencarli, ma quello che ha sorpreso di Arnautovic, in considerazione del grande impatto di Thuram nelle ultime gare, è stato proprio l’atteggiamento molle, indisponente, senza grinta che ha messo in campo. A 34 anni, all’ultima grande occasione della carriera, tutto l’Inter si poteva aspettare da Arnautovic - logicamente una brutta gara può capitare a tutti, anche Lautaro fino al gol non ha azzeccato nulla -, tranne però che una prestazione del genere.

L'austriaco contro la Real Sociedad avrebbe dovuto mangiare l’erba, andare a lottare su ogni pallone, invece è completamente mancato. E così non sarà semplice mettere in dubbio la titolarità di Thuram, anzi, il rischio è che possa subire il sorpasso nel- le gerarchie di Alexis Sanchez, uno che in quanto a garra non è secondo a nessuno e proprio a San Sebastian lo ha dimostrato quando è entrato in campo. Detto ciò, Arnautovic avrà comunque presto un’altra occasione, magari già domenica a Empoli o più probabilmente mercoledì a San Siro contro il Sassuolo, ma dovrà avere un’altra testa, magari quella dell’esordio bis in nerazzurro alla prima giornata contro il Monza, quando nella mezzora finale fece impazzire i difensori brianzoli, servendo pure l’assist per il 2-0 di Lautaro.

Davide il cattivo

Chi avrà invece finalmente una chance dal primo minuto contro l'Empoli, sarà proprio Frattesi, il simbolo, in questo avvio di stagione dell'Inter, del "panchinaro" pronto a spaccare il mondo al momento della chiamata. Frattesi, tolte le prime due gare con Monza e Cagliari in cui è subentrato nei minuti finali, nelle altre tre gare - Fiorentina, Milan e Real Sociedad - ha avuto più tempo per incidere, giocando almeno mezzora. Soprattutto nel derby e in Champions, dopo la doppietta in azzurro all'Ucraina, la mezzala romana ha avuto un impatto decisivo: contro il Milan ha segnato il 5-1, contro la Real Sociedad ha calciato il pallone sporco che Lautaro ha tramutato nel fondamentale 1-1. Atteggiamento sempre propositivo e "cattivo", un esempio che tutti i non titolari dell'Inter dovrebbero seguire. E con l'Empoli arriverà finalmente la prima occasione dall'inizio.