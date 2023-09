Sarr, la quinta punta Inter: chi è il ragazzo che si ispira a Weah

Il ragazzo, nato in Senegal, a Gossas, possiede la cittadinanza italiana. Sbarcato all’Inter nel 2018, dopo aver guidato la Liventina (società veneta della provincia di Treviso) alla conquista del titolo nazionale, categoria Giovanissimi, da sotto-quota, si è poi messo in luce nelle giovanili nerazzurre. Il suo percorso, iniziato nell’Under 17, è proseguito nell’Under 18 con venti reti in trentasette presenze in campionato e con la ciliegina sulla torta, nella stagione 2021-22, della conquista della classifica capocannoniere al Viareggio.

Rigorista con Chivu

Fa parte della Primavera nerazzurra dalla scorsa stagione, oggi è fuoriquota e rigorista dell’Under 19 di Chivu (sinora per lui 229 minuti in campo in campionato, con un gol e un assist, oltre alla rete messa a segno in Youth League contro la Real Sociedad) e si è già allenato più volte agli ordini di Inzaghi, tanto che anche ieri era aggregato alla prima squadra. Nonostante Sarr sia più che prestante fisicamente, dati i suoi 190 centimetri di altezza, è dotato di un sinistro educato, di una tecnica più che discreta e di una velocità considerevole: caratteristiche grazie alle quali è stato accostato a George Weah e che gli permettono di giostrare senza problemi su tutto il fronte off ensivo, con i suoi allenatori che in passato l’hanno utilizzato da prima e seconda punta, ma anche come esterno d’attacco.