Inter, approvato il bilancio: Suning copre 86 milioni di euro di perdite

Il CdA dell'Inter ha approvato il bilancio al 30 giugno 2023, con perdite in calo per 55 milioni di euro (passando da 140 a 85 milioni) coperte dalla proprietà con una ripatrimonializzazione per 86 milioni. Nel corso del 2023, l'azionista di maggioranza ha immesso nuovi finanziamenti soci per 51 milioni.