Inter, Inzaghi: “Turnover col Sassuolo? Rosa competitiva, sono fortunato”

Il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "Si tratta della quarta partita in dieci giorni, con tanti giocatori che hanno avuto anche l'impegno con le Nazionali, che hanno fatto tantissimi viaggi e trasferimenti, però ho la fortuna di avere una rosa competitiva. Manca ancora l'allenamento di oggi pomeriggio, poi faro le mie scelte". Poi sul Sassuolo ha aggiunto: "Viene da un'ottima partita vinta con la Juventus, hanno un ottimo allenatore, lo conosco, dà una grande organizzazione alla squadra. Dovremo essere bravi e determinati per fare una partita importante".

Inzaghi sulla difesa dell'Inter

L'Inter è al momento la miglior difesa d'Europa con un solo gol subito nelle prime cinque giornate di campionato. Inzaghi ha dichiarato: "I dati sono importanti, chiaramente tutta la squadra sta lavorando molto bene. Quando si parla di fase offensiva e difensiva bisogna pensare all'intera squadra: non solo i difensori, ma tutta la squadra, compresi centrocampisti e attaccanti, sta lavorando nel migliore dei modi e dobbiamo continuare a crescere in entrambe le fasi mettendo tantissima motivazione in ogni allenamento". Poi sul tema attacco ha aggiunto: "Creiamo tanto, questo è un dato di fatto: succede da tantissimo tempo, anche nella scorsa stagione. Stiamo lavorando molto non solo con gli attaccanti, ma con tutti i giocatori che abbiamo, per essere ancora più determinati quando ci avviciniamo all'area avversaria".