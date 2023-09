Inzaghi amaro dopo Inter-Sassuolo: "Berardi, prodezza inevitabile"

MILANO - "Abbiamo fatto un buon primo tempo contro una squadra in salute e per quel che abbiamo creato dovevamo fare più di un gol. Nel secondo tempo siamo partiti bene ma dall'infortunio dell'1-1 abbiamo un po' perso le misure e non siamo stati lucidi, situazione peggiorata dalla prodezza di Berardi". Così Simone Inzaghi dopo la sconfitta col Sassuolo.