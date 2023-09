Inter, lo stadio è il progetto di Zhang per alzare il valore del club

MILANO - Se è vero che il progetto San Siro è «malaticcio» (Scaroni dixit) è altrettanto vero che l’Inter sta comunque procedendo a marce forzate sullo stadio di proprietà. Questo, ovviamente, può riverberarsi sul futuro immediato del club: avere un iter già avviato può far lievitare il valore del club a prescindere delle scelte che poi eserciterà sul tema chi compra (un nuovo proprietario potrebbe essere anche interessato a rimanere in un San Siro ristrutturato come unico inquilino, per esempio, ipotesi che continua a coltivare il sindaco Sala).