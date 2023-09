L’Inter perde pezzi? L’Arabia Saudita tenta un dirigente…

La Saudi Pro League, dopo aver portato decine di giocatori nel campionato del regno mediorientale, passa alla fase che prevede il rafforzamento degli organigrammi societari. Questa nuovo assalto tocca anche l’Inter. Secondo indiscrezioni provenienti dall’Arabia Saudita, i vertici del calcio locale sarebbero interessati ad avanzare un’offerta ad Alessandro Antonello, l’amministratore delegato della parte economica del club nerazzurro. La notizia arriva appena dopo l’ufficializzazione dell’approdo all’Al-Nassr di un altro dirigente italiano. Guido Fienga, ex manager della Roma, sarà l’amministratore delegato della società dove giocano Cristiano Ronaldo e Brozovic.

Il futuro del CEO dell'Inter

Antonello non sembra però intenzionato a lasciare l’Inter per intraprendere questa nuova avventura. La Saudi Pro League nei mesi scorsi ha scelto per i suoi due ruoli chiave figure dirigenziali provenienti dallo sport europeo. Il portoghese Carlo Nohra è il ceo della Lega calcistica di Riad, mentre il Director of Football (in pratica il direttore sportivo chiamato a smistare gli acquisti centralizzati del fondo sovrano verso i club) è il nigeriano Michael Emenalo, ex direttore tecnico del Chelsea dopo essere stato vice di Carlo Ancelotti alla guida dei Blues. Ora entrano nel radar anche i manager italiani.