Frattesi ko dopo Arnautovic: l'Inter perde pezzi, e Samardzic e Retegui...

"Gli accertamenti - prosegue il comunicato della società nerazzurra - hanno evidenziato un lieve risentimento ai flessori della coscia destra. Le condizioni del centrocampista saranno rivalutate nei prossimi giorni".

Inter, rimpianti Samardzic-Retegui

Il primo ko in campionato dell'Inter dopo cinque vittorie consecutive ha fatto storcere il naso ai tifosi, che sui social stanno dando libero sfogo ai rimpianti del calciomercato estivo. In particolare, i sostenitori del club nerazzurro lamentano i mancati ingaggi di Lazar Samardzic e Mateo Retegui. Il primo è reduce, nonostante la sconfitta con la 'sua' Udinese, da un gol di 'maradoniana memoria' proprio nel tempio del Pibe de Oro: l'ex San Paolo di Napoli, a lui intestato. L'italo-argentino, invece, ha avuto un impatto incredibile con il Genoa e ha già messo a segno 5 reti (3 in A e 2 in Coppa Italia), al punto che la curva rossoblù ha azzardato lo scomodo paragone con Milito.