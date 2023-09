Lautaro, l’agente: “Tante offerte, anche arabe. Rinnovo Inter? Vi spiego”

Lautaro Martinez ha conquistato i cuori di tutti i tifosi dell' Inter . Lo ha fatto a suon di reti di prestazioni di alto livello. Non solo gol, ma anche tanta personalità, come testimonia la fascia che indossa al braccio.

L'argentino nelle ultime due stagioni ha fatto un grande salto di qualità e ora è il gioiello di Inzaghi. Su di lui però non mancano le attenzioni delle big e anche del mercato arabo. A rivelarlo ci ha pensato direttamente il suo avvocato, Camano, a Tv Play, che ha confermato l'amore del Toro per i colori nerazzurri.

Le dichiarazioni dell'agente di Lautaro

"L’Arabia è un mercato ricco di tentazioni e ha avuto tante proposte, ma non solo da lì. Quando gli dico di queste possibilità mi dice “Inter Ale, Inter”. L’affinità con tifosi e società è totale. È importante il senso di appartenenza e lui lo ha. Al progetto, al gruppo. Lautaro non ha ascoltato niente che non fosse l’Inter" - ha dichiarato l'agente Camano a Tv Play. Poi ha proseguito: "Gli piace società e squadra. Quest’estate ne ha parlato tutto il mondo della possibile cessione ad un altro club, ma la realtà è che lui ha deciso di restare, perché ama la tranquillità. È il capitano ed è felice, dobbiamo lavorare affinché sia sempre così. Credo che il rinnovo sia una possibilità. Ne abbiamo parlato con lui e con il club. Il legame duraturo è qualcosa di importante. Ha rifiutato tante opzioni perché vuole restare qui".