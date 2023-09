Inter, Inzaghi sfotte Lautaro: "Il mio poker col Marsiglia meglio del suo"

Simone Inzaghi ha commentato la bella vittoria dell' Inter sul campo della Salernitana per 4-0 grazie al poker di reti firmato da Lautaro Martinez . Il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "Vittoria importantissima, nel primo tempo dovevamo fare gol però poi nella ripresa siamo migliorati. Non era una gara semplice, perché all'Arechi è sempre difficile". Il tecnico ha poi aggiunto: "Ci aspettavamo la Salernitana con un altro modulo, dovevamo essere più bravi in fase di non possesso invece abbiamo concesso troppo nel primo tempo. Nella ripresa siamo andati meglio".

Inzaghi su Scudetto e Lautaro

Sulla corsa scudetto, Simone Inzaghi ha affermato: "Sappiamo che è difficile giocare partite importanti ogni due giorni e mezzo, sappiamo cosa dobbiamo fare e spero di fare il più possibile come in questi due anni". Il tecnico nerazzurro ha anche lodato la prestazione di Martinez: "Lautaro? E' stato bravissimo, ma come sono stati bravi anche Sanchez e Thuram che hanno avuto delle chance nel primo tempo. Lautaro ha fatto un ottimo inizio, con me è stato sempre costante oggi doveva riposare ma è il nostro capitano, un leader che deve continuare così e non fermarsi".

Così Inzaghi sul poker del Toro

Sempre sulla prestazione di Martinez, il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "Lautaro, come con tutti gli altri, aveva bisogno di rifiatare, è uno che non molla mai, ci mette sempre tutto. Lui ha fatto 4 gol, ma è importante che la squadra glieli ha portati. Nei primi due anni ha fatto sempre benissimo, giocando tanto. Ora è il capitano, si sente ancora più leader, ma ha sempre lavorato bene. Adesso ha messo tantissima esperienza, ha vinto trofei, è campione del mondo, continuerà a crescere". Dagli studi di Dazn giunge una domanda: meglio i 4 gol di Lautaro o quelli di Inzaghi in Champions con il Marsiglia o il poker di Parolo al Pescara? "Probabilmente Inzaghi col Marsiglia, ma purtroppo sbagliai anche un rigore, potevo farne 5". Alla domanda se Lautaro ce la farà a superare il record di 36 gol in campionato di Higuain e di Immobile, Inzaghi ha risposto: "Quello è l'augurio, lui è partito benissimo, deve continuare a lavorare giornalmente. In Serie A non tutte le partite sono semplici, oggi l'abbiamo vinta nel secondo".