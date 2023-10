Lautaro Martinez, futuro all'Inter: c’è il sì al rinnovo, però senza fretta

MILANO - Innanzitutto i numeri, che per Lautaro Martinez sono scintillanti: 9 gol segnati in 7 giornate di campionato (a cui va aggiunto quello alla Real Sociedad in Champions, che ha salvato l’Inter da una sconfitta probabilissima) che fanno salire il pallottoliere a 112 in nerazzurro. Quello di raggiungere e superare già in questa stagione Mauro Icardi e Bobo Vieri (rispettivamente 8° e 9° di sempre, con 124 e 123 gol) è ormai un progetto concreto. Traguardo non banale anche perché Icardi ha fatto da chioccia a Milano proprio a Lautaro, un’amicizia che si è sfilacciata dopo l’addio intriso di livore di Maurito. Pare passata un’era geologica: Luciano Spalletti mai avrebbe pensato di ritrovarsi, qualche anno dopo, campione d’Italia con il Napoli e ct della Nazionale, e il Toro di raccogliere quella fascia di capitano che, tolta a Icardi, venne consegnata ad Handanovic.

Il nuovo Lautaro dopo il covid

Non ci fosse stata la pandemia, oggi il Toro sarebbe al Barcellona, a cui era destinato anche alla luce della richiesta da parte di Messi di averlo come compagno. La coppia è germogliata solo nella Nazionale argentina e ha portato in dote una Copa America e soprattutto quel Mondiale che mancava dagli anni di Maradona. La vittoria di Doha, la fascia da capitano e la nuova paternità (dopo Nina, nata nel 2021, la moglie Agustina gli ha regalato Theo a inizio agosto) ha dato ancor più consapevolezza a Lautaro che oggi si sente pienamente realizzato in un’Inter di cui è centro di gravità. Il salto di qualità definitivo, Lautaro dovrà dimostrare di averlo fatto in questa stagione. Sono infatti proverbiali le sue eclissi che si sono ripetute due volte nelle ultime due stagioni: nel 2021-22 non ha segnato per 7 partite tra il 16 ottobre e il 7 novembre e addirittura per 10 tra il 16 gennaio e il 25 febbraio (e lì l’Inter ci lasciò lo scudetto) mentre nell’ultima è rimasto a secco per 8 gare tra il 3 settembre e il 12 ottobre e per altre 8 tra il 10 marzo e il 19 aprile.