Inter-Benfica, Cuadrado si allena in gruppo: buone notizie per Inzaghi

MILANO - Buone notizie per Simone Inzaghi: dopo essere stato costretto a saltare i match contro Empoli, Sassuolo e Salernitana per un'infiammazione al ginocchio, l'esterno colombiano ex Juventus Juan Cuadrado torna a disposizione di Simone Inzaghi in vista della delicata sfida di Champions League contro il Benfica di un'altra vecchia conoscenza bianconera: Angel Di Maria. Il 'Panita', infatti, ha svolto l'allenamento odierno in gruppo con il resto dei compagni.