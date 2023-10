Inter, Qatar Airways sponsor: perchè è merito di Javier Zanetti

Visto come esempio di lealtà e sportività, per un Uomo con la U maiuscola e un campione che va oltre i colori delle maglie, Zanetti è un’icona del calcio a livello globale. E ovviamente l’Inter, storico top club internazionale, con principi esemplari in campo e fuori come il suo ex condottiero, con la squadra che nell’ultima stagione ha conquistato la finale di Champions League, non può che essere un mezzo positivo per farsi pubblicità ovunque. Ergo: molto presto Qatar Airways diventerà il vettore ufficiale nerazzurro.

Inter, Qatar Airways al posto di Paramount+?

Con Inzaghi e i suoi ragazzi che hanno già usufruito dei velivoli della società di Doha nell’ultima tournee in Giappone, per un’andata e ritorno lunga ma ricca di confort. In più non è assolutamente da escludere che dal 2024/25, qualora Paramount+ non rinnovi l’intesa con l’Inter, il prossimo sponsor principale dei nerazzurri, quello tanto per capirci con la scritta in evidenza al centro sulla maglia di Lautaro e compagni, sia proprio Qatar Airways. Anzi, tutto porta a credere che la stretta di mano tra le due società sia solo il biglietto da visita per una futura collaborazione ancora più importante.