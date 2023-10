Furia Inzaghi...sulla sua Inter! "Pari inaccettabile, persi punti pesanti"

MILANO - Frena per la seconda volta consecutiva in campionato al Meazza l'Inter di Simone Inzaghi che si fa raggiungere dal 20 al 2-2 dal Bologna di Thiago Motta nell'ottavo turno di Serie A . Il tecnico nerazzurro commenta così il pari contro i rossoblù: "Sono arrabbiato come i giocatori, è la seconda volta che non vinciamo la partita essendo in vantaggio. Disattenzioni con Sassuolo e Bologna, non ce le possiamo permettere perchè sapevamo che squadre avevamo davanti". Analizza la prima parte di campionato Inzaghi che poi prova a scuotere la sua formazione dopo la prestazione odierna: "Sono passate 8 partite, un'altra classifica e un'altra marcia rispetto all'anno scorso. Sono arrabbiato per oggi, in vantaggio 2-0, per come eravamo messi in campo, accetto difficilmente questo pareggio . Dobbiamo lavorare sempre di più".

Inter-Bologna, tabellino e statistiche

Inzaghi bacchetta l'Inter: "Persi punti sanguinosi"

"Dobbiamo tenere alta la concentrazione, sul 2-0 non dovevamo riaprire la partita. Il rigore del 2-1 ha dato energia la Bologna, una squadra come la nostra non deve prendere gol del genere. Chiaramente con i ragazzi quando torneranno dalle nazionali rivedremo tutto. Non mi sta bene, sono punti sanguinosi questi persi". Prosegue così Inzaghi a Dazn e poi aggiunge: "Dopo il 2-2 abbiamo creato tantissimo, palle uscite di poco e non ci dano nemmeno il corner. Una squadra come la nostra non deve far riparire la partita, deve restare concentrata. Non devi riaprila, se la riaprono per un loro eurogol bene, non per una dsattenzione". Infine conclude: "Sanchez per Thuram una scelta tecnica. Noi guardiamo a noi, dobbiamo lavorare su noi stessi. Lautaro era stato bravissimo sul gol, sull'angolo dovevamo essere attenti tutti. 5 nazionali? Devono andare a dare il massimo, ma quando torneranno avremo tante gare impegnative".