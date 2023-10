Carlos Augusto, un mese da sogno: Inter, Champions League e Brasile

Ottobre

2022: Carlos Augusto , in esclusiva per Tuttosport, fissa i propri obiettivi e prevede, almeno in parte visto quanto accadutogli sinora, il proprio futuro: «Tra due anni mi vedo in nazionale e impegnato in una coppa europea, questi sono i miei sogni a breve termine. Voglio esserci al Mondiale del 2026». Oggi, a distanza di un anno da quell’intervista, si certifica come il ragazzo, abbia anticipato, in alcuni punti, i tempi. E soprattutto come la scelta presa in estate sia stata più che azzeccata. Di fatto Carlos Augusto ha voluto l’Inter a tutti i costi. Sia per quel salto di qualità di chi punta a grandissimi traguardi personali e col proprio club, sia per realizzare quel sogno chiamato. L’esterno di Campinas ha infatti aspettato i nerazzurri sino a estate inoltrata, tanto da essere ufficializzato a Ferragosto, col calciatore fermo nella sua convinzione del voler vestire i colori nerazzurri, nonostante il Monza avesse ricevuto altri approcci importanti (vedi quello della Juventus, che però non avrebbe potuto affondare il colpo sino all’eventuale cessione di) e di altri club che non avrebbero garantito lo stesso appeal di quello di Viale della Liberazione.