Ausilio: "Thuram o Lukaku? Nessun dubbio! L'Inter ha cambiato tanto ma..."

Inter, Ausilio: "Thuram o Lukaku? Il primo"

In occasione del premio ricevuto nella sua Cinisello Balsamo, la Spiga d'Oro 2023, ha parlato così ai microfoni de Il Pertini Radio: "Avvio di stagione positivo: non era facile, tutte le stagioni iniziano con difficoltà, la nostra è stata quella di apportare un grande cambiamento, circa 12 giocatori, seppur per scelta. Al di là di più buoni o meno buoni, quando cambi tanto rischi. Seppur con qualche inciampo, che fa parte del percorso, abbiamo iniziato l'anno bene nonostante le numerose novità, perdendo anche qualche calciatore che ha fatto la storia recente dell'Inter come Handanovic, D'Ambrosio e così via. Chi è arrivato si è calato subito bene nella realtà. Thuram o Lukaku? Thuram, assolutamente: è un ragazzo che ha voluto l'Inter, l'ha scelta come noi abbiamo scelto lui. Già due anni fa avevamo chiuso l'accordo col suo vecchio club, si fece male a pochi giorni dalla definizione dell'affare. Non ci siamo mai dimenticati di lui, ed evidentemente anche lui dell'Inter: ora alcune società negano di averlo trattato, ma c'erano molti club che lo volevano e Thuram ha scelto noi come noi abbiam scelto lui".